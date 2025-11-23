Интернет и СМИ
От бывшего ведущего Первого канала потребовали вернуть долги под угрозой ареста

Mash: Телеведущему Васильеву грозит заочный арест из-за долгов
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Саша Савельева / ТАСС

У бывшего ведущего телепередачи «Модный приговор» на Первом канале, историка моды Александра Васильева потребовали вернуть долги под угрозой заочного ареста. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, компания Александра Васильева накопила налоговых долгов на 325 тысяч рублей. Федеральная налоговая служба, продолжает канал, подала иск на ООО Васильева «ЛАВ» на 95 тысяч рублей.

Кроме того, утверждается, что счета компании в двух банках заблокированы и арестованы, а выручка с 26 миллионов рублей в 2022 году упала до нуля в 2024 году. Фирма Васильева сотрудничала с производствами фарфора, текстиля, хрусталя, но сейчас заказы не принимает. На звонок журналистов Васильев не ответил. Сейчас он проживает во Франции.

Ранее Васильев рассказал о проверке его багажа после ограбления Лувра. Он уточнил, что его задержали при въезде в США.

