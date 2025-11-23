«Он просто не смог остановиться». Как житель Воркуты решил бороться с местной мафией и создал одну из самых жестоких банд 1990-х?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из самых влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла об ОПГ Ключевские, участники которой не щадили ни своих, ни чужих, десять лет держали в страхе Забайкалье и даже устроили собственное кладбище. Сегодня наш рассказ — о группировке из Воркуты, которую создал бывший шахтер Владимир Ифа. Изначально он сплотил единомышленников, чтобы сообща противостоять местной оргпреступности, но в итоге они и сами превратились в алчных бандитов, которые не щадили даже сирот.

Главарь ОПГ из Воркуты мечтал о бизнесе

Уроженец Воркуты, шахтер Владимир Ифа во времена перестройки мечтал организовать собственный бизнес. Такой шанс для Ифы выпал в 1989 году, когда он открыл свою точку по продаже бытовой техники. Владимир сразу же оказался под давлением многочисленных городских рэкетиров, каждый из которых хотел взять его точку «под крышу» за процент.

Но сдаваться без боя Ифа не собирался: подтянув младшего брата Олега, своих друзей Юрия Козлова и Владислава Цикина, а также объединив вокруг себя знакомых спортсменов, бывших силовиков и воинов-афганцев, коммерсант дал бандитам жесткий отпор. Бригада Ифы в преступном мире Воркуты быстро превратилась в то, что сегодня называют «силовыми предпринимателями».

Первый состав «силовых предпринимателей». 1995 год Фото: из материалов уголовного дела

Прознав о бригаде, к ней потянулись другие коммерсанты, которые хотели защититься от криминала. Именно так подручные Ифы быстро взяли под контроль все транспортные компании, железнодорожные тупики, склады, торгово-закупочные базы и проституток Воркуты. Из защитников «силовые предприниматели» стали членами нового мощного организованного преступного сообщества (ОПС).

Изначально Володя Ифа хотел реализоваться именно как коммерсант, но, столкнувшись с суровой реальностью, вынужден был защищаться. И потом просто не смог остановиться. Все предприниматели города хорошо помнили, как и кого в девяностые годы расстреливали, кому сжигали машины и магазины Источник «Ленты.ру» в силовых структурах республики Коми

Штаб-квартира лидеров группировки разместилась в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина — они выкупили все здание и переоборудовали, устроив тайные переходы между подъездами на разных этажах. На первом этаже располагался местный Дом быта — за это участников банды позже окрестили Домбытовскими. А главными врагами Ифы и его людей стали представители группировки бывших заключенных.

Владимир Ифа Фото: Mzk1.ru

Во главе нее изначально стояли два брата, Анатолий и Александр Харуки. Позже к ним примкнул Николай Сало, который отсидел четыре года за расправу над «смотрящим» за республикой Коми, вором в законе Владимиром Ермолаевым, известным в криминальных кругах как Шурупа. Именно с подачи Сало «холодная война» между группировками переросла в открытое противостояние. В конце декабря 1996 года в Воркуте киллеры открыли огонь по одному из коммерсантов, подконтрольных братьям Ифа, — и те заподозрили в преступлении Сало. В конце января 1997 года он отправился на встречу с братьями и пропал. Тело Сало с признаками удушения и огнестрельным ранением в живот в начале лета всплыло в одном из водоемов Воркуты.

В марте 1997 года киллеры лишили жизни 30-летнего Владимира Ифу и его жену во время их поездки в Москву.

Группировка Ифы выиграла бандитскую войну

Следом «силовые предприниматели» едва не отправили на тот свет Анатолия Харука — в феврале на территории фармацевтической базы на него напали Олег Ифа и Юрий Козлов. Харука сильно избили, надели ему на голову пакет и стали пытать, явно не собираясь оставлять Анатолия в живых.

Олег Ифа Фото: из материалов уголовного дела

Правда, планам мучителей помешали случайные свидетели — именно они спасли Харуку жизнь, и тот сразу же бросился в прокуратуру просить о защите. Так Ифа-младший и Козлов попали в СИЗО, а позже получили по семь лет колонии.

Однако бригада «силовых предпринимателей» выстояла силами рядовых бойцов и поддержавшего их вора в законе Юрия Пичугина (Пичуги) — нового «смотрящего» за Коми. Пичуга поддержал людей Ифы, отвернувшись от Харука, который, вопреки понятиям, бросился за защитой в правоохранительные органы.

Вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга) Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

Впрочем, отбывавшие срок Олег Ифа и Юрий Козлов тоже не сидели без дела: последний из мести вынес Харуку приговор и отправил на его ликвидацию двоих киллеров, Бондаря и Мамедова. Цель была атакована в тот момент, когда в апреле 1999 года прибыла в спортивный комплекс «Цементник».

Около 20:30, когда Харук находился в спортивном зале, Бондарь забежал внутрь и произвел не менее 22 выстрелов в него из пистолета-пулемета. В этот же момент Мамедов произвел не менее шести выстрелов из пистолета-пулемета в охранника. Смерть Харука наступила на месте происшествия Из материалов уголовного дела

При этом Ифовские продолжали вести беспощадную войну и с другими конкурентами: так, в январе 2002 года они устранили лидера Агаджаняновской ОПГ Александра Агаджаняна. Его подкараулили у спорткомплекса «Шахтер», где заранее припарковали заминированные «Жигули».

Взрыв прогремел в тот момент, когда Агаджанян и его телохранитель поднимались по ступенькам к входу — обоих не стало на месте

Не пожалели бандиты и вдову Александра, которая явно переоценила свои силы, объявив награду за голову Козлова, организовавшего покушение.

Вначале женщину пытались отравить парами ртути, тайно добавляя яд на радиатор ее машины. А когда Ифовские поняли, что это не работает, они решили вопрос радикально — в апреле 2002 года расстреляли Агаджанян вместе с ее 16-летней племянницей.

Ифа превратили свою штаб-квартиру в крепость

Освободившись в начале 2000-х годов, Ифа и Козлов первым делом обновили свое логово в бывшем Доме быта. Между подъездами здания бандиты прорубили проходы, которые оснастили бронированными дверьми, периметр оснастили современной системой видеонаблюдения и переделали помещения на пятом этаже под офис, спортзал и оружейную.

Арсенал группировки Ифа Фото: из материалов уголовного дела

На вооружении ОПС было 11 автоматов Калашникова различных модификаций, более 40 пистолетов различных систем, 6 карабинов и винтовок, обрезы охотничьих ружей, 2 самодельных взрывных устройства, 4 гранатометных и огнеметных комплекса, несколько тысяч патронов различных калибров, гранаты (в том числе противотанковая) и противопехотные мины.

Главным оружейником группировки был бывший работник Ижевского механического завода Константин Медведев (Медведь) — в своем деле он был мастером на все руки, а его творения порой поражали даже бывалых милиционеров.

Изготовленная Медведем пуля попала в стену дома. Так вот пуля, которая должна была застрять в штукатурке, по факту вошла в кирпичную стену, практически пробив ее насквозь. Обычная валовая пуля

Андрей (имя изменено) криминалист

На том же пятом этаже находилась и столовая группировки — ее лидеры из страха перед отравлением ели только там, причем блюда, приготовленные их личными поварами. Свою обновленную штаб-квартиру Ифовские окрестили крепостью. Но и без нее уровню безопасности внутри ОПГ могли бы позавидовать многие банды.

Штаб-квартира Домбытовских (крепость) Фото: из материалов уголовного дела

Главари банды имели большие связи как в административных, так и в силовых структурах региона, благодаря чему часто (а порой даже бесплатно) получали всю нужную им информацию. В крепости же круглосуточно дежурили бойцы, следившие за периметром через камеры и слушавшие милицейские волны.

Они же руководили действиями бригады быстрого реагирования, готовой в любой момент выехать на разборки в любую точку города. Чаще всего выдвигались в специальную квартиру-ловушку: действуя по специальной инструкции, члены банды, которые оказались в руках противников, заманивали их туда обманом.

Когда дверь в такую квартиру открывалась, у дежурного срабатывал сигнал тревоги, и все участники группировки немедленно бросали все дела и ехали по этому адресу. Захваченного надо было отбить, а захвативших его — взять живыми Светлана Коровченко официальный представитель СУ СКР по республике Коми

Банда из Воркуты начала охоту на детей-сирот

К 2008 году Ифа и Козлов частично легализовали деятельность своей группировки, открыв ряд аптек, торговых точек, транспортных компаний и даже создали «Содружество предпринимателей Воркуты», офис которого располагался в крепости. Впрочем, и от криминала они не ушли, не чураясь даже афер с детьми-сиротами.

Каждому такому ребенку государство решило выделить невостребованные ваучеры крупнейшей газовой компании страны — по 2800 акций, чем и воспользовались бандиты. Их схема была проста: незадолго до 18-летия к каждому сироте втирались в доверие Ифовские, которые задабривали подростков дорогими подарками, вплоть до машин.

Мальчик в детском доме Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В ответ восторженные сироты без раздумий соглашались переписать на своих «благодетелей» пакеты своих акций. Получив желаемое, бандиты забирали свои подарки и исчезали.

Схема быстро получила популярность среди группировок Воркуты. Началась охота на сирот, да такая, что грозила превратиться в настоящую войну Светлана Коровченко официальный представитель СУ СКР по республике Коми

Главную ОПГ Воркуты разгромили в 2012 году

Развязка наступила в 2012 году, когда группировка Ифы и Козлова была полностью разгромлена, а большинство бандитов оказались в СИЗО. Они ждали суда два года, процесс шел еще четыре. В 2018 году бандиты выслушали свои приговоры — от 7 до 25 лет лишения свободы за 22 расправы.

Юрий Козлов был изначально приговорен к пожизненному лишению свободы, но после ряда апелляций суд изменил наказание на 27 лет колонии строгого режима. С 2018 по 2024 год были вынесены еще шесть приговоров участникам ОПС Ифы и Козлова, продолжается расследование еще девяти уголовных дел.

Как сообщили «Ленте.ру» в СУ СКР по республике Коми, осужденные участники группировки принимают активное участие в СВО и трое из них отдали свои жизни, искупая вину

По версии следствия, общее число жертв банды превышает 54 человека — несговорчивые предприниматели и их близкие, лидеры и боевики бригад-конкурентов. За последние пять лет задержаны почти все находившиеся в розыске лидеры Ифовских. Так, в январе 2025 года в Брестской области Белоруссии был задержан и выдан России Сергей Ильин. Ему предъявлены обвинения в убийствах, захвате заложника, бандитизме и участии в ОПС.

От правосудия пока удается ускользать лишь Олегу Ифе — он находится в международном розыске с 2012 года.

