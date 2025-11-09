Главаря Тамбовской группировки называли ночным губернатором Петербурга. Как его бандиты прибрали к рукам Северную столицу?

«Лента.ру»: Кумарин с тамбовскими в 1990-е захватили власть в Петербурге

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. За считаные годы они стали одной из самых влиятельных сил на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные ОПГ проникали во все сферы жизни, жестко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла об одной из самых опасных и законспирированных ОПГ в истории современной России, названной по имени главаря Эдуарда Тагирьянова. Ее участники незаметно и профессионально устраняли всех неугодных, сделав похищения и расправы своим основным профилем. Сегодня наш рассказ о самой могущественной ОПГ Ленинградской области — группировке криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), получившей название Тамбовской. Одержав верх над конкурентами, бандиты установили контроль едва ли не над всем легальным и криминальным бизнесом Северной столицы. Власть тамбовских казалась безграничной, но так было лишь до тех пор, пока их главарь не стал слишком большой проблемой для местных властей...

Крупнейшую ОПГ организовал вышибала из Тамбова

Владимир Кумарин (Кум, Сергеич) родился 15 февраля 1956 года в деревне Александровка Мучкапского района Тамбовской области. После школы Кумарин не поступил в вуз и отправился в армию, откуда спустя два года вернулся в почетном звании старшины. Ратная служба и отличные характеристики дали ему возможность воспользоваться льготами и стать студентом Ленинградского института точной механики и оптики.

Впрочем, тогда окончить учебное заведение у Владимира не получилось: он серьезно увлекался боксом и в начале 80-х годов устроился вышибалой в ресторан «Таллин», популярный среди подпольных цеховиков и других нелегально разбогатевших граждан.

За прогулы Кумарина отчислили, но он не особенно расстроился: мечтал тамбовец совсем о другом достатке, нежели тот, что могла ему дать должность простого инженера

На заре своего криминального пути бандит на год угодил в колонию. Зона не только не сломила новичка, но и дала ему мощную закалку: вернувшись в Ленинград в 1987 году, Кумарин сколотил и возглавил ОПГ, которая со временем стала самым мощным бандформированием Северной столицы. В состав группировки входили в основном качки из подвальных спортзалов и бывшие спортсмены из Тамбова и его окрестностей— земляки главаря, поэтому членов ОПГ стали называть «тамбовские». За свое место под солнцем им пришлось бороться с участниками трех крупных преступных сообществ — великолукскими, малышевскими и казанскими.

Тренировка по боксу. СССР, 1976 год Фото: ТАСС

Громко заявить о себе у бойцов Кумарина получилось в декабре 1988 года, во время столкновения с членами Малышевской ОПГ на рынке в Девяткино. Битва была эпичной: многие участники драки получили серьезные увечья, один не выжил, зато о тамбовских заговорили. И не только в народе — о подопечных Кумарина было немало сказано с экранов телевизоров. Несмотря на то что подача материала шла с негативным оттенком, к тамбовским тут же хлынула опьяненная перспективами криминальной романтики питерская молодежь.

ОПГ быстро удалось взять под контроль весь наркотрафик, который проходил через морской порт Санкт-Петербурга и северо-западные трассы

При этом Кумарин, в отличие от главарей других группировок, быстро уловил выгоду от перехода преступного бизнеса в правовое коммерческое поле, и пока конкуренты продолжали отстреливать друг друга и заниматься примитивным рэкетом, глава Тамбовской ОПГ открывал или брал под свой контроль легальные фирмы: в течение следующих лет империя тамбовских поглотила множество предприятий в топливо-энергетической, транспортно-логистической, ритуальной, банковской и пищевой сферах.

После колонии Кумарин стал крестным отцом Санкт-Петербурга

Хитрый Кумарин активно обзаводился связями с представителями власти и правоохранительных органов. Это позволяло бандитам зачастую не только уходить от наказания, но и получать сверхценную информацию о крупных договорах коммерческих фирм, цифрах в таможенных декларациях и банковских переводах. Впрочем, никакие знакомства среди высокопоставленных силовиков не помогли Кумарину избежать очередного уголовного преследования: в 1990 году его задержали и обвинили в вымогательстве.

Владимир Барсуков (Кумарин) на дефиле домов моды Valentino, Lanvin, YSL в Манеже Меншиковского дворца Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Ему светило не меньше десяти лет лишения свободы, но в дело вмешался счастливый случай: оглашение приговора было назначено на 19 августа 1991 года, когда был создан ГКЧП и страну захлестнули народные волнения.

В итоге всем стало не до Кумарина — в суматохе он получил шесть лет колонии и умудрился выйти на свободу уже в 1993 году

Вскоре главарь тамбовских вернул не только былое могущество, но и значительно преумножил его: в Санкт-Петербурге он фактически стал криминальным крестным отцом. Со всеми трудностями, которые не удавалось разрешить правовым путем, народ теперь обращался к Кумарину

Им ничего не оставалось, кроме как идти к Кумарину, он быстро решал все проблемы. Не потому, что стремился к этому, — он просто делал то, чем никто другой заниматься не хотел. Что и принесло ему славу ночного губернатора Петербурга. На мой взгляд, абсолютно заслуженную славу бывший сотрудник прокуратуры Санкт-Петербурга

К примеру, в числе таких просителей оказался известный российский режиссер, который приехал в Санкт-Петербург ставить спектакль в Александринском театре. Деятель искусства был немало шокирован тем, что храм Мельпомены был фактически оккупирован лицами кавказской национальности, которые позволяли себе курить там гашиш и развлекаться на спектаклях с женщинами легкого поведения.

Здание Александринского театра в Санкт-Петербурге Фото: Роман Сапоньков / РИА Новости

Оказалось, что помещение театра взяла в аренду на 49 лет некая фирма, представители которой считали себя в учреждении настоящими хозяевами. Узнав о проблеме, Кумарин не только поставил на место оборзевших арендаторов, но и не побоялся дать отпор вступившимся за них силовикам.

Кумарин отправил в театр человека, который очень мягко объяснил лицам кавказской национальности, что театр — храм культуры. Мол, Владимир Сергеевич просил передать: вы сейчас договор засуньте себе в одно место, а сами покиньте здание театра и не мешайте работать бывший сотрудник прокуратуры Санкт-Петербурга

В ходе покушения главарь ОПГ чуть не погиб и лишился руки

В 1994 году недруги Кумарина — по версии следствия, лидеры Великолукской ОПГ братья Гавриленковы — организовали покушение на него. В первый день лета на улице Турку Mercedes авторитета попал под шквальный автоматный огонь. В водителя попали 22 пули — он не выжил, а Кумарину повезло — врачи его спасли. Во время операции медики извлекли из него 18 пуль, он лишился руки и почки, почти месяц провел в коме, но выжил. К слову, впоследствии великолукские были полностью разгромлены, их ОПГ прекратила свое существование.

Николай Гавриленков Фото: Wikimedia

Восстанавливать здоровье Кумарин уехал в Швейцарию и вернулся лишь в 1996 году. При этом он из-за границы руководил Северной столицей и завладел Петербургской топливной компанией (ПТК), крупнейшим предприятием на нефтяном рынке северо-запада России.

Виктор Гавриленков Фото: Wikimedia

Лидер тамбовских даже умудрился окончить тот самый институт, из которого был когда-то отчислен. В 2001 году он получил диплом инженера по специальности «Лазерная техника и лазерные технологии». Чтобы уйти от образа криминального босса, Кумарин сменил фамилию — взял девичью фамилию матери и стал Барсуковым.

Но преступная стезя ночного губернатора не отпускала: Барсуков проводил рейдерские захваты городских объектов недвижимости, но лишь в начале 2000-х следственные органы начали возбуждать в связи с этим уголовные дела.

Владимир Барсуков (Кумарин) (второй справа) на похоронах бизнесмена Константина Яковлева (Костя Могила) Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

В течение 2005-2006 годов авторитетом и его сообщниками были предприняты 13 попыток завладеть дорогостоящей недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Суть схемы завладения имуществом предприятий заключалась в получении формального юридического права на имущество организации мошенническим путем. Затем по поддельным документам юридическое лицо несколько раз перепродавалось, после чего его активы реализовывались, а деньги присваивались Из материалов уголовного дела

За организацию преступного сообщества Кумарин получил крупный срок

К этому времени могущество Кумарина фактически достигло апогея: он позволял себе в открытую демонстрировать особые отношения с представителями власти, а порой и показывать свое превосходство над ними. Такое самонадеянное поведение стало фатальной ошибкой Кумарина.

Государство не может терпеть этого человека. Оно его когда-нибудь просто смахнет с доски

неназванный депутат Госдумы РФ

Эти слова оказались пророческими: в августе 2007 года Кумарина задержали в частном доме. В тщательно спланированной операции участвовали около двухсот бойцов спецназа, которые имели при себе целый арсенал оружия, включая гранатометы: боялись вооруженного сопротивления.

В ноябре 2009 года закончилось первое судебное слушание, Кумарин получил 14 лет лишения свободы. На последующих процессах назначенные ему сроки наказания продолжали расти и в 2016 году остановились на 23 годах.

Не надо думать, что Барсуков-Кумарин — этакий Робин Гуд или Генри Форд. Он по сути был и остается рэкетиром, который по-прежнему легко отдаст приказ убить человека. Руки у него по локоть в крови источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

В марте 2019 года суд признал Кумарина и его ближайшего соратника Вячеслава Дрокова виновными по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Обоим присудили штраф по одному миллиону рублей и дали по 12 лет. Срок Кумарина путем частичного сложения наказаний увеличился до 24 лет, которые он отбывает по сей день в одной из российских колоний.