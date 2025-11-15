«Ставили на колени и затягивали петлю». Банда Ключевских не щадила ни своих, ни чужих и 10 лет держала в страхе Забайкалье

«Лента.ру»: ОПГ Ключевские в 1990-х устроила собственное кладбище для жертв

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и жестоким организованным преступным группировкам 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из самых влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя любые преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о самой могущественной ОПГ Ленинградской области — группировке криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина). Сегодня наш рассказ о мощном преступном сообществе Читы Ключевские. Участники группировки, которой руководили три криминальных авторитета, расправлялись не только с врагами, но и своих не жалели. Жертв они закапывали в безымянных могилах на собственном кладбище...

Во главе группировки стояли «три толстяка»

К 1993 году криминальная власть в Чите оказалась в руках представителей трех крупных преступных сообществ — Константина Ключевского (Ключевские), Игоря Осинцева (Осиновские) и тхэквондиста по прозвищу Джеки Чан Николая Елгина (Джекичановские). Из них самой мощной группировкой были Ключевские: помимо Константина, бывшего секретаря комитета комсомола местного завода, у руля стояли его родственник Евгений Жаров и вожак примкнувшей к ОПГ банды Леонид Калинин — в народе их называли «три толстяка».

Чита Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Лидеры были крайне осторожны: выделив себе двух приближенных Владислава Телкина и Дмитрия Непомнящего, приказы рядовым бойцам они раздавали только через них.

Такая конспирация сыграла огромную роль: очень много преступлений, совершенных Ключевскими, долгое время приписывали другим группировкам Вячеслав Сюсин следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю

Под контролем Ключевских были два крупных городских рынка, включая центральный, откуда они постепенно вытеснили Джекичановских. Противостояние двух группировок чуть было не стоило Ключевскому жизни: в первый день осени 1995 года его машину обстреляли в селе Смоленка, расположенном в пригороде Читы.

Однако, на счастье самого главаря, его в салоне не оказалось, и все пули попали в водителя, который не выжил. Разведка донесла Ключевскому, что к покушению причастны двое бойцов Елгина. Киллеров выследили, впихнули в машину и, выбив пытками признание, устранили. К слову, способ, при помощи которого Ключевские избавлялись от недругов, стал их отличительным знаком.

У них была отработана схема: жертву ставили на колени, на шею накидывали подручный предмет, часто — ремень, и двое тянули за разные концы, затягивая петлю Вячеслав Сюсин следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю

Бандиты хоронили жертв на собственном кладбище

На счету Ключевских устранение представителя воровской касты — положенца Годерзи Ломтадзе (Гоча Чохатаурский), который принуждал бандитов платить 25 процентов от прибыли в общак. Это сильно раздражало Калинина, и он самостоятельно принял решение искоренить проблему радикально.

Вор в законе Годерзи Ломтадзе (Гоча Чохатаурский) Фото: «Прайм Крайм»

К делу он привлек своего помощника Ильгама Аскерова и троих подчиненных Сергеева, Гурбанова и Фарзалиева. Под предлогом новых переговоров по спорным вопросам вора заманили в автомобиль, где накинули на него ремень и затянули. Тело увезли на погост.

Абсолютное большинство жертв были захоронены в пригороде Читы, в районе поселка Карповка. Его участники банды выбрали специально — там они заранее рыли для будущих жертв могилы Вячеслав Сюсин следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю

Убийство Гочи чуть было не привело к краху ОПГ: в ноябре 1996 года у следствия нашелся ценный свидетель, который сдал всех, кто был причастен к ликвидации вора в законе. Однако задержать в итоге удалось одного Фарзалиева — остальные успели пуститься в бега. Калинин осел в Иркутске, но долго задерживаться в своем укрытии он не планировал и задумал избавиться от всех, кто участвовал в устранении Ломтадзе.

Первым в черном списке стал Аскеров, который в марте 1997 года приехал в гости к Калинину: бандита выманили в лес, где меткий выстрел в голову положил ему конец.

Оружие, изъятое у членов банды Ключевские Фото: СУ СК по Забайкальскому краю

С Сергеевым Калинину помог случай. После расправы над Гочей киллер сделал в Москве пластическую операцию и, вернувшись в Читу, получил заказ на устранение лидера Джекичановских Елгина. Его 1 ноября 1997 года Сергеев подкараулил у читинского ночного клуба «Пятый угол». Цель свою киллер ликвидировал, но, на его беду, рядом с Елгиным случайно оказался местный бизнесмен, охрана которого в перестрелке смертельно ранила Сергеева.

Поскольку от четвертого участника расправы над Гочей Гурбанова не было никаких вестей, единственным, кто мог навредить Калинину, был Фарзалиев. К тому времени бандит, благодаря своему сотрудничеству со следствием, сменил статус с обвиняемого на свидетеля и спокойно жил на свободе, готовясь дать в суде решающие судьбу его босса показания. Узнав, что Фарзалиев продает свою машину «Жигули», в которой бесславно закончилась жизнь Ломтадзе, Калинин под видом покупателя подослал к нему киллера. В июне 1998 года Фарзалиева похитили с улицы Строителей, вывезли в лес и покончили с ним фирменным способом Ключевских.

Место захоронения Имана Фарзалиева Фото: из материалов следствия

Лишь после этого Калинин вернулся в Читу и сдался милиционерам — как он и ожидал, дело развалилось за неимением достаточных доказательств его вины.

Калинин избавился от друга, чтобы не возвращать долг

Ключевские жестко разбирались не только с врагами — их жертвами в октябре 1998 года стали две 20-летние жительницы Читы, которые, на свою беду, познакомились с бандитами. Волейболистка Надежда Ананских отмечала день рождения подруги Виктории Дороховой, когда их заметили Телкин и другие члены банды. Они пригласили девушек продолжить празднование в квартире, где после застолья бандиты уединились с каждой из них для любовных утех. Во время секса одна из пар поссорилась из-за пикантной просьбы, которую любовник счел унизительной для себя. У женщины появился синяк под глазом. Побоявшись, что она заявит в полицию, да еще вдобавок обвинит бандитов в изнасиловании, Телкин с сообщниками вывезли девушек в поселок Карповка и закопали на своем кладбище.

ОПГ Осиновские Фото: УФСИН России по Забайкальскому краю

Не пожалел Калинин и своего близкого друга — бизнесмена Сергея Ковальчука, на деньги которого прятался в Иркутске. Однако, когда настал день расплаты по долгам, бандит не захотел расставаться с сотней тысяч долларов.

Калинин решил устранить давнего приятеля — ведь это ему ничего не стоило. Исполнителем преступления выступил Телкин — крестный отец сына Ковальчука Вячеслав Сюсин следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю

С бизнесменом, который не ожидал подвоха от Калинина, расправились в июне 1999 года в Иркутске.

Ключевские выиграли войну с Джекичановскими

В конце 2001 года после покушения на Калинина между группировками начался новый виток войны. Машина Калинина была обстреляна, под градом пуль оказался двоюродный брат главаря Ключевских, получивший летальные ранения. Бандит решил, что ему мстят за Елгина, с которым он покончил ранее, поэтому начал свою охоту на членов противоборствующей группировки.

Владислав Телкин Фото: из полицейской ориентировки 2005 года

Первым пал штатный киллер Джекичановских Михаил Кравцов (Битка): в мае 2002 года сидящие в машине скорой помощи ликвидаторы подкараулили его близ оздоровительного комплекса и, ранив в ногу, похитили. При этом перед нападением преступники предусмотрительно продумали отвлекающий маневр — они позвонили в местное отделение милиции и сообщили о налете на инкассаторов, поэтому все экипажи выехали на указанное место, что дало киллерам возможность спокойно впихнуть истекающего кровью Кравцова в машину и скрыться. Битку вывезли в поселок Карповка, долго пытали, переломав кости, а затем стянули на его шее ремень.

В августе того же года Ключевские изрешетили автомобиль одного из лидеров Джекичановских, Ахмедова. Он получил 14 огнестрельных ранений, которые оказались летальными. В феврале 2003 года по приказу Калинина был устранен второй и последний главарь Джекичановских, страдающий наркозависимостью Олег Дейнеженко, которого также заподозрили в расправе над семьей местного бизнесмена Котляревского, находившегося «под крышей» Ключевских.

Один из банды Ключевских на следственном эксперименте Кадр: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Джекичановского привезли на дачу бандита по фамилии Дяжур и устроили пытки.

Мы скотчем связали его и положили на кровать. Дяжур положил кочергу в печку, которая топилась, раскалил ее, и мы поочередно стали прикладывать раскаленную кочергу к разным частям тела наркомана... В итоге наркоман признался в убийстве семьи Котляревских, но от пыток умер из показаний одного из обвиняемых

Ключевских осудили на длительные сроки

Чрезмерная воинственность Калинина раздражала двух других боссов группировки Ключевского и Жарова. Оба стремились перейти от криминала к легальному бизнесу, поэтому им стал мешать импульсивный партнер. Его решили устранить, но своих бойцов, которые были преданы Калинину, привлекать не рискнули. К делу было решено подключить членов третьей действовавшей в Чите группировки под предводительством Игоря Осинцева (Осина), которая держала под своим контролем юго-восток города. Предложив Осиновским зарыть топор войны, Ключевской и Жаров попросили их убрать Калинина. 20 мая 2004 года около дома по авторитету, который собирался с деловым визитом в Иркутск, и двум его охранникам открыли стрельбу. По ним было выпущено порядка 90 пуль.

Через год Ключевские узнали о заговоре против Калинина и не простили своим главарям такого предательства. На тайной сходке во время празднования дня рождения одного из бандитов Ключевскому и Жарову был подписан смертный приговор. Четверо киллеров во главе с Телкиным подстерегли их в центре Читы, куда они, имея планы на расширение Центрального рынка, прибыли на встречу с главным архитектором города. Авторитетов изрешетили из автоматов, не оставив им никаких шансов выжить.

Тела Ключевского и Жарова Фото: СК РФ

После этой казни группировка Ключевских прекратила свое существование, а ее участники завязали с криминалом. Однако им не удалось уйти от ответственности: в 2017 году оперативники задержали Владислава Телкина, который решил пойти на сотрудничество со следствием и начал давать признательные показания. Так сыщики узнали о массовом захоронении в окрестностях поселка Карповка.

Но многие тела так и не удалось найти: есть информация, что позже часть трупов перепрятали. Подогнали экскаватор и могилы просто раскопали, перевезя грунт в другое место Вячеслав Сюсин следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю

Тем не менее показаний Телкина и собранных следователями доказательств с лихвой хватило, чтобы назначить самым активным участникам ОПГ суровое наказание. Киллер Дмитрий Непомнящий и пятеро бандитов получили сроки от 19,5 года до 24 лет в колонии строгого режима. Седьмым на зону отправился Телкин, который был осужден на 24,5 года лишения свободы.