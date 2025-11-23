Спорт
Панарин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Юты» и набрал 20-е очко в сезоне НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Юта Мамонт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой «Юты» со счетом 3:2. Панарин набрали 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Всего в активе российского нападающего 6 заброшенных шайб и 14 результативных передач.

После 23 матчей регулярки НХЛ «Рейнджерс» с 22 очками занимают 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Юта» с 25 очками в 22 матчах идет восьмой на Западе.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Помимо «Нью-Йорка» он играл за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин брал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона, а также дважды попадал в первую символическую сборную звезд НХЛ.

