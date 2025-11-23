Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 23 ноября 2025Бывший СССР

Представитель Украины на Евровидении обручился с военным ВСУ

Украинский певец Melovin нашел жениха в ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Х-фактор / YouTube 

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) обручился с мужчиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бочаров нашел жениха среди парамедиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Новые фотографии с мужчиной по имени Петр Злотя он показал своим подписчикам. По словам Melovin, данный образ жизни он выбрал «на майдане». «Зачем так военную форму позорить», — пишут ему в комментариях.

Melovin заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2021 году.

Ранее в Бразилии органы государственной власти запретили использовать гендерно-нейтральные слова в официальных документах. До подписания этого закона в документах допускалась замена местоимения todos («все»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Ярмольник оправдался за посаженных за руль собак

    Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии

    Раскрыта позиция Украины и Европы по обмену территориями

    Эрдоган проведет переговоры с Путиным

    Россиянку обокрали на рейсе известной авиакомпании

    Камерунский футболист «Спартака» рассказал об интересе к русской культуре

    Начался штурм Гуляйполя

    Стало известно о напряженной неделе Путина на фоне мирного плана Трампа по Украине

    Помощник Путина анонсировал его «сверхбольшой» визит в Индию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости