Президент Бразилии рассмешил журналистов на G20

Лула да Силва на G20 попросил переводчика не шептать ему на ухо

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил переводчика не шептать ему на ухо, чем рассмешил журналистов и членов правительства на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Корреспондент европейского СМИ задала вопрос на английском языке, после чего переводчик начал переводить ее слова для бразильского лидера, но говорил в микрофон очень тихо. На это Лула де Сильва заявил, что тот говорит не только для себя и попросил быть громче. Он также добавил, что только первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва «мне на ухо шепчет».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц наладил отношения с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и предложил ему потанцевать вместе. Известно также, что Лула да Силва порекомендовал канцлеру рестораны, которые тот мог бы посетить во время следующего визита в бразильский город Белен-ду-Пара.