Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные

В НАТО заявили, что не смогут оперативно передавать разведданные Киеву без США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Если США откажутся передавать Украине разведданные, то НАТО не сможет делать это так же оперативно. Последствия такого шага Вашингтона раскрыл специальный представитель генсека альянса по странам Закавказья и Центральной Азии, исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай в интервью для издания Politico.

Он заявил, что возможности США в этой области уникальны. Аппатурай подчеркнул, что полностью заменить Соединенные Штаты как поставщика такой информации невозможно. По словам политика, несмотря на то, что в Европе есть собственные космические программы, которые позволяют передавать разведданные Украине уже сейчас, полный переход к европейским технологиям будет долгим и дорогостоящим.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в мирном плане США по Украине есть прямая угроза президенту Владимиру Зеленскому. Он уточнил, что речь идет о планах на послевоенную амнистию.

21 ноября стало известно, что США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных, если страна не примет предложенный Вашингтоном мирный план. Источники агентства Reuters утверждали, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Киев принял условия до 27 ноября.

