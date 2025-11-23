Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные

Если США откажутся передавать Украине разведданные, то НАТО не сможет делать это так же оперативно. Последствия такого шага Вашингтона раскрыл специальный представитель генсека альянса по странам Закавказья и Центральной Азии, исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай в интервью для издания Politico.
Он заявил, что возможности США в этой области уникальны. Аппатурай подчеркнул, что полностью заменить Соединенные Штаты как поставщика такой информации невозможно. По словам политика, несмотря на то, что в Европе есть собственные космические программы, которые позволяют передавать разведданные Украине уже сейчас, полный переход к европейским технологиям будет долгим и дорогостоящим.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что в мирном плане США по Украине есть прямая угроза президенту Владимиру Зеленскому. Он уточнил, что речь идет о планах на послевоенную амнистию.
21 ноября стало известно, что США пригрозили лишить Украину оружия и разведданных, если страна не примет предложенный Вашингтоном мирный план. Источники агентства Reuters утверждали, что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Киев принял условия до 27 ноября.