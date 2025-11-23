Раскрыты подробности будущей встречи делегаций Украины и США по мирному плану

Axios: Делегации Украины и США в Женеве добиваются прогресса в достижении мира

Делегации Украины и США в Женеве «добиваются прогресса в достижении возможного соглашения по предложенному [президентом США Дональдом] Трампом мирному плану». Об этом пишет Axios.

По словам американского чиновника, воскресные обсуждения были «продуктивными и даже окончательными в некоторых областях». Источник уточнил, что предстоящий этап переговоров, который также состоится 23 ноября, будет посвящен согласованию окончательного соглашения.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил о завершении первой сессии переговоров с делегацией США в Женеве и назвал ее «очень продуктивной».

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.