В общении россиян спрогнозировали одно изменение

Редактор Киселева: Россияне могут перестать использовать отчества в разговоре

Жители России стали реже использовать отчества в разговоре, в будущем возможен отказ от них во множестве коммуникативных ситуаций. Таким прогнозом с РИА Новости поделилась главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

Она указала, что в документах отчества останутся, однако ситуаций, в которых они нужны, будет меньше. «Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», — пояснила филолог.

По словам Киселевой, традиция обращения по отчеству остается обязательной в разговоре с врачами и преподавателями, но журналисты уже давно не используют отчество, а во многих рабочих коллективах принято обращаться к работникам по имени.

Ранее в Институте Пушкина сообщили, что слово «Победа» оказалось самым популярным словом 2025 года. Как уточнили эксперты, второе место топа заняло слово «Макс». Тройку рейтинга замкнуло слово «нейросеть».