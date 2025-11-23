Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии

Кардиолог Ефремкин: Замена таблеток от гипертонии БАДами грозит инсультом

Гипертония требует постоянного лечения и контроля давления, заявил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин. О том, какие четыре частые ошибки гипертоников делают терапию неэффективной и увеличивают риск опасных осложнений, он рассказал «Ленте.ру».

Прежде всего Ефремкин предостерег россиян от замены назначенных врачом таблеток на БАДы. «БАДы не имеют доказанного эффекта и могут содержать вредные вещества, которые вызывают токсическое поражение печени и снижают эффективность препаратов. Отказ от лекарств в пользу "натуральных" средств приводит к прогрессированию гипертонии и росту риска осложнений, включая инсульт», — предупредил он.

Еще одной опасной ошибкой кардиолог считает самовольную отмену лечения. Это провоцирует опасные скачки давления, травмирующие сосудистую стенку сильнее, чем стабильно повышенные показатели. «Большинство гипертонических кризов и осложнений происходит именно после самовольного прекращения терапии. Даже если показатели в норме, это результат лечения, а не выздоровление», — подчеркнул Ефремкин.

Не менее опасно, по его словам, резкое снижение показателей давления при гипертоническом кризе. Эта ошибка может спровоцировать инсульт из-за нарушения мозгового кровотока.

Наконец, к серьезным осложнениям могут привести ошибки измерения давления, отметил врач. Манжета неподходящего размера искажает результат: маленькая завышает цифры, большая — занижает. Погрешность, как отметил врач, может достигать 20 миллиметров ртутного столба, что приводит к ошибочным диагнозам и ненужному лечению.

