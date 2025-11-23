Забота о себе
16:37, 23 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о лайфхаках для увеличения продолжительности жизни

Врач Торосянц: Увеличить продолжительность жизни можно с помощью чекапов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Увеличить продолжительность жизни можно с помощью регулярных чекапов, спорта и пересмотра питания, рассказала «Ленте.ру» эндокринолог, специалист по антивозрастной медицине ОН КЛИНИК Анна Торосянц.

«Научно доказанных теорий, конкретных препаратов, замедляющих старение, пока нет, — сказала врач. — Поэтому образ жизни, питание и отслеживание сигналов организма — это основа для будущих долгожителей. Начать стоит с чекапа здоровья: определить, какие патологии уже есть, а какие могут появиться в связи с наличием симптомов, предрасположенностью и так далее».

Для отслеживания состояния здоровья Торосянц также призвала регулярно посещать специалистов и не заниматься самолечением. Также, по ее словам, важно скорректировать питание и образ жизни.

«Лишний вес и неправильное питание приводят к множеству заболеваний: сахарному диабету, проблемам с суставами и позвоночником, гормональному дисбалансу, нарушениям обмена веществ. Важно соблюдать питьевой режим, употреблять именно воду, не напитки, выбрать подходящую диету. Пересмотр питания позитивно скажется на сердечно-сосудистой системе, эндокринной, работе ЖКТ, снизит риски онкологии и многих других патологий», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Эндокринолог напомнила и о необходимости спортивных нагрузок — хотя бы прогулок на свежем воздухе, и соблюдении режима труда и отдыха. Эти простые рекомендации, как подчеркнула врач, заметно улучшают качество и продолжительность жизни.

«Над генетикой и возрастом мы не властны, но в наших силах изменить ежедневные привычки, увеличив физическую активность, сбалансировав питание и контролируя вес», — заключила Торосянц.

Ранее специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни. Так, специалист призвал включить в меню утреннего приема пищи фасоль, рис, авокадо, а также легкие овощные супы наподобие минестроне.

