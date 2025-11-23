Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 23 ноября 2025Мир

Спецпосланник Трампа предсказал действия России по отношению к мирному плану США

Келлог: Россия потребует внести изменения в мирный план США
Варвара Дубровина

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия захочет внести некоторые изменения в мирное соглашение относительно урегулирования украинского кризиса. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, беседуя с журналистами телеканала Fox News.

По мнению Келлога, Москва будет выдвигать некоторые требования. В то же время Киеву придется «принять несколько тяжелых решений», добавил спецпосланник Трампа.

Ранее Келлог заявил, что дополнительно к мирному соглашению будут прописаны гарантии безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине

    В России отреагировали на сообщение о передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    От бывшего ведущего Первого канала потребовали вернуть долги под угрозой ареста

    В Минобороны сообщили о 10 сбитых над российскими регионами беспилотниках

    Стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

    Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

    В российском городе открыли пляжный сезон под снегом и удивили горожан

    Гладков прокомментировал слухи о своей причастности к бизнесу

    В ЕС рассказали о «серых кардиналах» Брюсселя на переговорах по Украине

    Акинфеев высказался о тяжелой болезни бывшего футболиста сборной Алдонина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости