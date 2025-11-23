Спецпосланник Трампа рассказал о дополнениях к мирному плану по Украине

Келлог: К мирному соглашению по Украине пропишут гарантии безопасности

Дополнительно к мирному соглашению относительно урегулирования украинского кризиса будут прописаны гарантии безопасности. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, беседуя с журналистами телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон должен приложить отдельные документы, по всей видимости, соответствующее приложение, где будут прописаны такие гарантии, поскольку они требуют доработки.

Ранее спецпосланник лидера США Кит Келлог назвал позерством заявление представителя Украины в ООН Кристины Гайовишин об отказе Киева признать потерю территорий.

Выступая на заседании Совета Безопасности организации, она заявила, что Киев не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов. Кроме того, по ее словам, Украина не позволит «посягать на его суверенное право выбирать, к каким альянсам он хочет присоединиться».

Между тем, Кит Келлог подчеркнул, что Украина должна провести выборы в рамках мирного плана США. Такой шаг, как уточнил спецпосланник, мог бы «успокоить людей».