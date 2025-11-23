Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 23 ноября 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о дополнениях к мирному плану по Украине

Келлог: К мирному соглашению по Украине пропишут гарантии безопасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Дополнительно к мирному соглашению относительно урегулирования украинского кризиса будут прописаны гарантии безопасности. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, беседуя с журналистами телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон должен приложить отдельные документы, по всей видимости, соответствующее приложение, где будут прописаны такие гарантии, поскольку они требуют доработки.

Ранее спецпосланник лидера США Кит Келлог назвал позерством заявление представителя Украины в ООН Кристины Гайовишин об отказе Киева признать потерю территорий.

Выступая на заседании Совета Безопасности организации, она заявила, что Киев не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов. Кроме того, по ее словам, Украина не позволит «посягать на его суверенное право выбирать, к каким альянсам он хочет присоединиться».

Между тем, Кит Келлог подчеркнул, что Украина должна провести выборы в рамках мирного плана США. Такой шаг, как уточнил спецпосланник, мог бы «успокоить людей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве задумали ввести одну из самых жестких мер против России. На что рассчитывает Вильнюс?

    Губернатор Подмосковья сообщил об атаке беспилотников на Шатурскую ГРЭС

    Овечкин прервал голевую серию в НХЛ

    Герой ДНР оценил стратегию ВСУ по закрытию дыр в обороне

    Трамп обеднел

    Трамп обвинил ряд конгрессменов в подстрекательстве к мятежу

    В европейской стране прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО

    Пушилин рассказал о продвижении Российской армии

    Спецпосланник Трампа рассказал о дополнениях к мирному плану по Украине

    Аргентина отказалась поддержать итоговый документ G20

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости