01:02, 23 ноября 2025

Среди клиентов Эпштейна нашли Елизавету II

Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги королеве Елизавете II
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Mary Turner / Reuters

Среди клиентов покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна могла быть покойная королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на электронные письма.

В частности, лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман утверждал, что Эпштейн предоставлял ей финансовые услуги. Кроме того, в документах указывается, что сын Елизаветы II Эндрю приглашал Эпштейна на день рождения королевы в 2000 году в Виндзорский замок.

Ранее британского принца Эндрю лишили титула за изнасилование. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

