Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 22 ноября 2025Мир

Стало известно о попытках Европы замедлить Трампа в урегулировании на Украине

Bloomberg: Европейцы пытаются замедлить Трампа с его планом по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Francois Walschaerts / Reuters

Европейские лидеры оказались «загнаны в угол» из-за плана президента США Дональда Трампа по мирному процессу на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как считают журналисты издания, европейцы предпринимают попытки «замедлить» Трампа, который дал президенту Украины Владимиру Зеленскому срок до четверга. Есть реальная вероятность того, что союзники Киева не смогут убедить главу Белого дома изменить свою позицию, а применяемая Европой «тактика затягивания» может иметь предел, считает один из высокопоставленных европейских чиновников.

«Скорость, с которой Белый дом пытается протолкнуть это предложение, шокировала Украину и ее союзников», — пишет агентство.

По его данным, главный пункт, по которому будут противиться европейские лидеры, — сокращение украинской армии. В Европе намерены добиться отмены этого ограничения.

Ранее газета Bild писала, что страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта плана Дональда Трампа. Как уточняется, европейские государства настаивают на том, чтобы вычеркнуть один из ключевых пунктов. Речь идет о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеолог «войны до последнего украинца» высказался о мирном плане Трампа

    Журова оценила арест трехкратного чемпиона мира из России

    Украинцам в Германии посоветовали искать работу после отмены пособий

    Стало известно о попытках Европы замедлить Трампа в урегулировании на Украине

    В ДНР начались перебои с электроснабжением из-за ВСУ

    Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать план по Украине

    Скончался известный украинский музыкант

    Алсу вынуждено прервала концерт

    Стало известно об удивлении чиновников в США из-за мирного плана Трампа

    Макрон прокомментировал план США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости