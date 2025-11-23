Экономика
16:54, 23 ноября 2025Экономика

Стало известно о предложениях России от недружественных стран

Орешкин: Недружественные страны предлагали России проекты по сотрудничеству
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Недружественные страны предлагали России совместные проекты по экономическому сотрудничеству. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, пишет РИА Новости.

«Я сейчас не буду называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижали — ряд стран, которые мы считаем недружественными», — сказал он.

Орешкин возглавлял российскую делегацию на саммите G20, который прошел в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и встречи проводились в закрытом формате. Именно во время этого саммита представители недружественных стран предлагали Москве конкретные инициативы по сотрудничеству, отметил замглавы администрации президента России.

Ранее Орешкин выразил мнение, что Россия стала несокрушимой перед натиском санкций.

