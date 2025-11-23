Мир
21:48, 23 ноября 2025

Стало известно об одной просьбе Эрдогана к Путину

Эрдоган намерен попросить Путина возобновить работу зернового коридора
Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что хочет попросить российского коллегу Владимира Путина возобновить работу зернового коридора и обсудить завершение конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в ходе пресс-конференции пи итогам саммита «Большой двадцатки» в ЮАР, пишет РИА Новости.

«Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора", и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — уточнил Эрдоган.

По словам политика, инициативы по созданию зернового коридора были направлены на то, чтобы открыть путь к миру.

До этого стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 24 ноября. Кроме этого, турецкий глава рассказал о ряде двусторонних встреч на полях саммита G20 с обсуждением урегулирования конфликта на Украине.

Также сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал задействовать дипломатию для урегулирования российско-украинского конфликта.

    

    Все новости