Эрдоган проведет переговоры с Путиным

Эрдоган проведет телефонный разговор с Путиным 24 ноября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 24 ноября. Турецкий лидер выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР, трансляция доступна на его странице в X.

«На этой неделе у меня в гостях был [президент Украины Владимир] Зеленский. Завтра у меня будет телефонный разговор с господином Путиным», — подчеркнул политик.

Эрдоган рассказал о ряде двусторонних встреч на полях саммита G20 с обсуждением урегулирования конфликта на Украине. «Мы настойчиво сосредоточились на вопросах достижения мира», — добавил турецкий президент.

Ранее журналист Павел Зарубин рассказал о напряженной неделе Путина на фоне обсуждений мирного плана Трампа по Украине. Как сообщается, в графике российского лидера в период с 24 по 30 ноября указаны международные контакты и телефонные разговоры.