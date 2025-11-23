Культура
20:57, 23 ноября 2025Культура

Стало известно об отъезде певицы Наоко из России

Стало известно, что певица Логинова покинула Россию после освобождения
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Певица Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) могла покинуть Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на несколько СМИ, признанных иностранными агентами и нежелательными организациями.

Сейчас, утверждают источники, Наоко «находится в безопасности».

Диану Логинову и ее коллегу по группе «Стоптайм» Александра Орлова задержали из-за видео с уличных концертов, на которых коллектив исполнял песни иноагентов. Им вменяли организацию «несогласованного концерта», также на Логинову составляли протоколы по статьям за мат в общественном месте и дискредитацию Российской армии.

23 ноября после освобождения из-под третьего ареста музыканты отправились домой.

