Трамп обвинил ряд конгрессменов в подстрекательстве к мятежу

Трамп: Конгрессмены-демократы, призвавшие военных к неповиновению, предатели

Президент США Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов, призвавших военных не подчиняться приказам, в предательстве. Об этом он высказался в соцсети Truth Social.

До этого группа конгрессменов-демократов с военным или разведывательным прошлым призвала военнослужащих игнорировать приказы главы государства, если они незаконны.

«[Они] должны быть в тюрьме прямо сейчас. <...> Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу — это серьезное преступление», — написал американский лидер.

Ранее Трамп назвал свою бывшую соратницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предателем страны. «[Она] работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем» — сказал он. Президент США уже не в первый раз обвиняет Тейлор Грин. Он заявлял, в частности, что политические взгляды республиканки «сдвинулись влево».