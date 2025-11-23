Мир
Трамп посетовал на отсутствие благодарности у Украины

Трамп: Украина не выразила благодарности за усилия США по урегулированию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Руководство Украины не выразило никакой благодарности за усилия США по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также подчеркнул, что Европа продолжает покупать нефть у России, а Вашингтон продавать НАТО «огромные партии» оружия для передачи Киеву.

По словам американского лидера, он «наследовал» конфликт, который начался задолго до начала его второго президентского срока.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине. Он усомнился в достижении согласия по Украине до 27 ноября.

