Трамп посетовал на отсутствие благодарности у Украины

Трамп: Украина не выразила благодарности за усилия США по урегулированию

Руководство Украины не выразило никакой благодарности за усилия США по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также подчеркнул, что Европа продолжает покупать нефть у России, а Вашингтон продавать НАТО «огромные партии» оружия для передачи Киеву.

По словам американского лидера, он «наследовал» конфликт, который начался задолго до начала его второго президентского срока.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил возможность реализации плана Трампа по Украине. Он усомнился в достижении согласия по Украине до 27 ноября.