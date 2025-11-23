Telegraph: Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для свой власти

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с тройной угрозой для своей власти. Об этом предупреждает британская газета The Telegraph.

Как указывает издание, Зеленский оказался под угрозой из-за огромных потерь украинской армии на фронте и натянутых отношений с американским коллегой Дональдом Трампом.

Еще одной проблемой, с которой столкнулся украинский лидер, является коррупционный скандал с его бывшим соратником бизнесменом Тимуром Миндичем. Отмечается, что бегство предпринимателя из страны вызвало вопросы относительно политики главы государства в отношении мобилизации.

«В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо», — пишет газета.

В сентябре Зеленский заявил, что готов уйти со своей должности после окончания конфликта на Украине. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.