В европейской стране прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО

Петков назвал создание новой базы НАТО в Болгарии унижением для страны
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.

По его словам, общество выступает против дальнейшей военной интеграции с альянсом. Петков отметил, что власти Болгарии не проводят референдумы по вопросам строительства базы НАТО или вступления в еврозону, так как результат был бы предсказуем. Петков выразил уверенность, что углубление сотрудничества с НАТО приведет к масштабной милитаризации, и болгарские власти должны это осознавать. «Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение здесь не возымеет успеха», — заключил он.

Ранее стало известно, что крупнейшая в стране база альянса будет построена по соглашению с Италией. Также ожидается закупка новых вооружений, создание коридоров для облегчения передвижения военных и иные инициативы, уточнила дипломат.

