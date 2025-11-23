Петков назвал создание новой базы НАТО в Болгарии унижением для страны

Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны. Об этом РИА Новости заявил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.

По его словам, общество выступает против дальнейшей военной интеграции с альянсом. Петков отметил, что власти Болгарии не проводят референдумы по вопросам строительства базы НАТО или вступления в еврозону, так как результат был бы предсказуем. Петков выразил уверенность, что углубление сотрудничества с НАТО приведет к масштабной милитаризации, и болгарские власти должны это осознавать. «Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение здесь не возымеет успеха», — заключил он.

Ранее стало известно, что крупнейшая в стране база альянса будет построена по соглашению с Италией. Также ожидается закупка новых вооружений, создание коридоров для облегчения передвижения военных и иные инициативы, уточнила дипломат.