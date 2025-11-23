В Минобороны РФ заявили о последних резервах выдыхающихся под Красноармейском ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ на Красноармейском направлении выдыхаются

В Минобороны РФ заявили о последних резервах Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдыхающихся под Красноармейском. Об этом пишет Telegram-канал телеканала «Звезда».

В военном ведомстве уточнили, что операторы FPV-дронов ликвидировали украинских военных, которые пытались поменять позиции, кроме того, были сожжены танк противника и пункт управления беспилотниками. «Противник на Красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние резервы, надеясь исправить ситуацию», — говорят в Минобороны.

По данным ведомства, украинские военные надеются остаться незамеченными, перемещаются по одному, «однако все выявленные вражеские цели заблаговременно уничтожаются».

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность ВСУ до 600 тысяч человек. Уточняется, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.