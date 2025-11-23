Россия
В Минобороны сообщили о 10 сбитых над российскими регионами беспилотниках

Минобороны заявило, что с 9:00 до 13:00 над РФ было сбито 10 беспилотников
Мария Большакова
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Минобороны сообщили, что над российскими регионами было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ведомство написало в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что в период с 9:00 до 13:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над Белгородской областью, три — над территорией Московского региона, два из которых летели на Москву, два — над Архангельской областью и еще два — над Калужской.

22 ноября Минобороны сообщило, что средствами ПВО уничтожили девять дронов. Восемь из них сбили над Белгородской областью, один — над Курской.

21 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию России 33 беспилотниками. Сообщалось, что дроны сбили в Смоленской и Ростовской областях, над Черным морем, над территорией Крыма, а также в Воронежской области и Краснодарском крае.

