03:13, 23 ноября 2025

В Раде потребовали арестовать Зеленского

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук потребовал арестовать президента страны Владимира Зеленского ради завершения конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал обращение американской конгрессвумен Анны Паулины Луны к Зеленскому, в котором та призвала его принять мирный план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что только таким образом возможно добиться мира.

«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники», — возразил Дмитрук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при отказе от мирного урегулирования его украинский коллега «может продолжать бороться изо всех сил».

