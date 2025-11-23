В Раде потребовали арестовать Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал арестовать Зеленского ради мира

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук потребовал арестовать президента страны Владимира Зеленского ради завершения конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал обращение американской конгрессвумен Анны Паулины Луны к Зеленскому, в котором та призвала его принять мирный план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что только таким образом возможно добиться мира.

«Получить мир от Зеленского можно только одним способом: наденьте на него наручники», — возразил Дмитрук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при отказе от мирного урегулирования его украинский коллега «может продолжать бороться изо всех сил».