Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана

Трамп: Зеленский в случае отказа от плана по Украине может бороться изо всех сил

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, что будет, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом он высказался в эфире Fox News.

По словам Трампа, при отказе от мирного урегулирования его украинский коллега «может продолжать бороться изо всех сил».

Президент США также подчеркнул, что предложения по завершению конфликта на Украине являются неокончательными. По его словам, американская сторона прежде всего пытается добиться мира.

Ранее сообщалось, что президент Украины, комментируя предложения Трампа по урегулированию, заявил, что страна оказалась перед тяжелым выбором. Он добавил, что намерен предложить альтернативы разработанной в США инициативе, чтобы учесть национальные интересы Украины.