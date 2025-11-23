В России отреагировали на сообщение о передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

Поставки Tomahawk в принципе не решат вопрос сегодняшнего мирного соглашения, но утяжеляют дальнейшие отношения с Украиной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта на Украине поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву. По мнению собеседников WP в Белом доме, гарантии безопасности для Украины в мирном плане Трампа «пока недостаточно прочны».

Возможная передача дальнобойных ракет противоречит одной из целей СВО — демилитаризации Украины, подчеркнул парламентарий. Он отметил, что это вопрос не гарантий, а дополнительных угроз и, соответственно, дополнительных мер по этим угрозам.

«Мы с вами прекрасно помним распад Варшавского договора, как мы уводили ракеты из Восточной и Западной Европы, а НАТО приближалась на восток, тем самым создавая угрозу для нашей страны. Любые такие действия требуют противодействия. Вот с противодействиями крайне опасно и ведет к возможным конфликтам, о которых еще в седьмом году в Мюнхене говорил Владимир Путин», — указал Чепа.

Ранее WP раскрыло ответ Европы на мирный план Трампа по Украине. Как заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат, контрпредложение будет обсуждаться на встрече представителей стран Запада и Украины в Женеве 23 декабря.