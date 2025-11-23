В России предложили запретить продажу пневматики и электрошокеров мигрантам

ЛДПР предложила запретить продажу пневматики и электрошокеров мигрантам

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) внесла в Государственную Думу законопроект о запрете продажи пневматики и электрошокеров мигрантам. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

«Нельзя допустить, чтобы эта и без того печальная статистика продолжала расти. (...) Это последовательный шаг, направленный на укрепление национальной безопасности и защиту граждан России от мигрантского беспредела», — заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР предложили запретить мигрантам приобретение в России пневматического оружия, электрошокеров, газовых и других распылителей, а также искровых разрядников без получения лицензии, поскольку такая возможность сохраняется в действующем законодательстве. При этом граждане страны могут приобретать данные предметы только с 18 лет.

В партии также сослались на статистику Следственного комитета по росту преступности среди мигрантов с применением аэрозольных баллончиков, электрошокеров и пневматического оружия. Леонид Слуцкий отметил, что это создает «реальные риски общественной безопасности».

