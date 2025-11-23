Из жизни
17:57, 23 ноября 2025

В российском регионе на берегу моря нашли раненого тюленя

На берегу Териберки обнаружили раненого тюленя
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Мурманск сейчас»

На берегу Баренцева моря в селе Териберка в Мурманской области обнаружили раненого тюленя. Об этом сообщает Telegram-канале «Мурманск сейчас».

Сообщается, что у ластоногого обнаружили два укуса. В настоящее время животное ждет ветеринаров. Тюленя накрыли одеялом, его охраняют волонтеры.

Также в воскресенье, 23 ноября, на Камчатке нашли редкого японского кита без признаков жизни. На голове кита и рядом с ним обнаружили веревку — эксперты полагают, что он мог запутаться в сетях.

Ранее в водах США фотограф дикой природы Шарверт Друкер сняла на видео момент спасения тюленя от стаи косаток. Он запрыгнул на судно к людям, и киты не могли до него дотянуться. Затем киты начали раскачивать судно, и тюлень снова соскользнул в воду, но вскоре запрыгнул обратно. В итоге косатки уплыли.

