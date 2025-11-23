Мир
В США назвали шатким положение Зеленского

WP: Позиции Зеленского еще никогда не были настолько шаткими
Марина Совина
Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Положение президента Украины Владимира Зеленского еще никогда не было настолько уязвимым. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post (WP).

По словам автора, разгоревшийся в стране коррупционный скандал с участием соратников Зеленского усилил недовольство украинцев и вызвал «ощутимую атмосферу уныния в стране». Как отмечают эксперты, теперь главе государства необходимо вернуть утраченное доверие, пересмотрев систему, позволяющую коррупции беспрепятственно развиваться.

«Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству. (...) И худшего момента трудно было придумать», — заключает WP.

Ранее корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер высказал мнение, что возникший в политике Зеленского дисбаланс не получится «так просто исправить». Он отметил, что украинский лидер может не пережить конфликта с ультранационалистами, недовольными коррупционными скандалами и неудачами на фронте.

