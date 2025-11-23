Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:37, 23 ноября 2025Интернет и СМИ

Журналист рассказал о нависшей над Зеленским опасности

Welt: Зеленский может не пережить столкновения с националистами на фоне скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, недовольными коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом сообщил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Он объяснил, что возникший в политике Зеленского дисбаланс не получится «так просто исправить». «И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — высказался журналист.

По мнению Ваннера, главе Украины следует внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он оказался. «Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная», — резюмировал он.

Ранее Ваннер допустил, что Зеленский на фоне коррупционного скандала может попытаться начать новое контрнаступление для отвлечения внимания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Нидерландах не смогли сбить дроны над авиабазой с ядерным оружием

    Чиновники США сообщили о подготовке к новой фазе операций против Венесуэлы

    В Раде потребовали арестовать Зеленского

    Россиянам дали совет об открытии вкладов в декабре

    В Британии оценили влияние плана Трампа на прекращение боевых действий

    Европу обвинили во лжи Украине

    Журналист рассказал о нависшей над Зеленским опасности

    В Британии предупредили Зеленского о тройной угрозе

    Стало известно о десятках погибших бойцов ВСУ после удара «Искандером»

    В США заявили о запланированных переговорах с Россией по мирному плану Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости