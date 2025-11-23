Welt: Зеленский может не пережить столкновения с националистами на фоне скандала

Президент Украины Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, недовольными коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом сообщил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Он объяснил, что возникший в политике Зеленского дисбаланс не получится «так просто исправить». «И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — высказался журналист.

По мнению Ваннера, главе Украины следует внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он оказался. «Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная», — резюмировал он.

Ранее Ваннер допустил, что Зеленский на фоне коррупционного скандала может попытаться начать новое контрнаступление для отвлечения внимания.