02:25, 18 ноября 2025

В Киеве заявили о планах Зеленского нанести удар по России

Welt: Зеленский может попытаться начать контрнаступление на фоне скандала
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала может попытаться начать новое контрнаступление для отвлечения внимания. Такое мнение выразил находящийся в Киеве корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.

«Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала», — заявил Ваннер.

По его словам, Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале. Также корреспондент напомнил, что Российская армия успешно наступает на поле боя.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы. Это связано с деятельностью компании «Энергоатом», в расследовании фигурируют Герман Галущенко и Светлана Гринчук.

