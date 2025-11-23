Забота о себе
17:32, 23 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач дал научно обоснованные советы по профилактике заболеваний сосудов

Кардиолог Кокин посоветовал бросить курить ради сохранения здоровья сосудов
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог АО «Медицина» (клинка академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин дал несколько научно обоснованных советов, которым стоит следовать, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Своими рекомендациями он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач посоветовал бросить курить и избегать пассивного курения, так как никотин вызывает спазм сосудов, повреждает эндотелий и ускоряет развитие атеросклероза. «У курильщиков риск инфаркта в три раза выше. Доказано, что всего через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается наполовину», — подчеркнул Кокин.

Для профилактики заболеваний сосудов, по его словам, важно также следить за уровнем холестерина, глюкозы и инсулина в крови. Он объяснил, что, к примеру, сахарный диабет поражает как крупные, так и мелкие сосуды.

Еще одна рекомендация специалиста — следить за состоянием вен нижних конечностей. Он предупредил, что варикоз — не косметический дефект, а признак нарушения венозного оттока, поэтому при первых признаках этого заболевания надо незамедлительно обращаться к флебологу.

Также для поддержания здоровья сосудов Кокин посоветовал контролировать уровень давления и не допускать, чтобы оно выходило за границы нормы 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Не менее важно, по его словам, практиковать регулярную физическую активность, поддерживать здоровый вес, спать не менее семи часов в сутки и управлять стрессом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал отсутствие физической активности серьезным фактором, провоцирующим развитие онкологических заболеваний, болезней сердца и сосудов. По словам врача, физическая активность является лучшим способом продлить жизнь.

