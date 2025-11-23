Культура
15:39, 23 ноября 2025Культура

Ярмольник оправдался за посаженных за руль собак

Актер Ярмольник заявил, что ездит с собаками только по проселочной дороге
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Актер Леонид Ярмольник оправдался за собак, посаженных за руль его машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Недавно в социальных сетях появилась запись с Ярмольником, ведущим машину с собакой на коленях и другой за спиной, опирающейся на плечо. Пользователи соцсетей испугались за 71-летнего актера и скулящих собак и предупредили его об опасности съемок за рулем. Сам Ярмольник призвал подписчиков не волноваться — питомцев он якобы катает только по проселочной дороге. «Я езжу с собаками, они требуют, чтобы я их катал, я их катаю 15 минут в день. По деревне катаю, конечно, не по городу», — заявил он.

Актер уточнил, что не выкладывал видео самостоятельно и не знает, кто это сделал.

Ранее Ярмольник сообщил, что получает пенсию в размере 22 тысяч рублей. Артист пожаловался, что не смог бы прожить на выплаты такого размера, если бы не работал.

