Боррель призвал ЕС пересмотреть отношение к США

США при Дональде Трампе больше нельзя считать союзником ЕС, заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.
«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы», — подчеркнул он.
Дипломат отметил, что Европейский союз даже не консультируют по вопросам, затрагивающим его собственную безопасность. Он призвал ЕС пересмотреть отношение к США.
Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте.