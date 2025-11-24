Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 24 ноября 2025Мир

Боррель призвал ЕС пересмотреть отношение к США

Боррель: После появления плана Трампа по Украине США нельзя считать союзником ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США при Дональде Трампе больше нельзя считать союзником ЕС, заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Европейский союз даже не консультируют по вопросам, затрагивающим его собственную безопасность. Он призвал ЕС пересмотреть отношение к США.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    Матвиенко раскритиковала политику Евросоюза

    В Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки»

    Экс-депутат Рады рассказал о планах более 10 нардепов выйти из партии Зеленского

    Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

    Дочь и внук информатора разведки СССР получили российские паспорта

    Стало известно о срочной переброске ВСУ к Запорожью

    Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    Алдонин раскрыл детали борьбы с тяжелой болезнью

    В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости