Боррель: После появления плана Трампа по Украине США нельзя считать союзником ЕС

США при Дональде Трампе больше нельзя считать союзником ЕС, заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

«После появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Европейский союз даже не консультируют по вопросам, затрагивающим его собственную безопасность. Он призвал ЕС пересмотреть отношение к США.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте.