На Западе признали зависимость Европы от России в вопросе безопасности

Экономист Вольф: Без России в Европе нельзя построить архитектуру безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте. Зависимость ЕС от РФ в этом вопросе признал американский экономист Ричард Вольф на YouTube-канале.

«Я наблюдаю почти нелепый уровень враждебности к России — поток слов, который лишен смысла и, с дипломатической точки зрения, противоречит сам себе. Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — заявил Вольф.

Экономист утверждает, что при равном партнерстве государств ЕС с Россией украинский кризис развивался бы иначе: стороны конфликта смогли бы прийти к соглашению, чтобы закончить боевые действия, исход которых и так был очевиден.

«Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — резюмировал Вольф.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа в течение многих лет игнорирует вопрос безопасности России, а теперь играет в игру по перекладыванию друг на друга ответственности за ухудшение отношений с Москвой.

