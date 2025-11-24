Екатерина Варнава станцевала перед камерой в платье с экстремальным разрезом

Актриса Екатерина Варнава станцевала перед камерой в откровенном платье

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах с актером Артемом Ткаченко. При этом звезда надела черное платье с цветочным принтом и экстремальным разрезом, демонстрирующим оголенное бедро. В качестве обуви она выбрала бежевые босоножки на каблуках.

В свою очередь ее танцевальный партнер предстал в черных брюках и рубашке.

Ранее в ноябре Варнава похвасталась коллекцией обуви на сотни тысяч рублей. Знаменитость продемонстрировала блестящие босоножки Jimmy Choo за 199,5 тысячи рублей, прозрачные сандалии на каблуке Amina Muaddi за 78 тысяч рублей, а также белую обувь с открытой пяткой за 725 долларов (59 тысяч рублей).