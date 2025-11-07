Актриса Екатерина Варнава похвасталась обувью Jimmy Choo за 199,5 тысячи рублей

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава похвасталась коллекцией обуви на сотни тысяч рублей. На соответствующую публикацию, размещенную в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Так, 40-летняя знаменитость продемонстрировала блестящие босоножки Jimmy Choo за 199,5 тысячи рублей, прозрачные сандалии на каблуке Amina Muaddi за 78 тысяч рублей, а также белую обувь с открытой пяткой за 725 долларов (59 тысяч рублей).

Также в ролике были представлены золотые босоножки Miu Miu за 4850 дирхамов (107 тысяч рублей), текстильные туфли Maison Margiela, стоимость которых без скидки составила 186 тысяч рублей и босоножки Penelope 80 за 162 тысячи рублей.

Завершил видео показ модели обуви из капсульной коллекции Christian Louboutin x Maison Margiela за 1795 долларов (146 тысяч рублей), черные босоножки Giuseppe Zanotti (91 тысяча рублей) и туфли Valentino (125,5 тысячи рублей).

