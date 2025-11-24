ТАСС: Командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска

На фоне продвижения российских войск командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На харьковском направлении командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что к попытке удержать украинские позиции привлечены силы 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. По информации силовых структур, оба подразделения дислоцированы в районе села Вильча.

Ранее стало известно о приближении к концу битвы за Волчанск. По информации российских военных корреспондентов, основная часть населенного пункта уже перешла под контроль Вооруженных сил России.