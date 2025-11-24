Бывший СССР
08:30, 24 ноября 2025Бывший СССР

Командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска

ТАСС: Командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На фоне продвижения российских войск командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На харьковском направлении командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что к попытке удержать украинские позиции привлечены силы 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. По информации силовых структур, оба подразделения дислоцированы в районе села Вильча.

Ранее стало известно о приближении к концу битвы за Волчанск. По информации российских военных корреспондентов, основная часть населенного пункта уже перешла под контроль Вооруженных сил России.

