Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 24 ноября 2025Из жизни

Медведь напал на группу школьников и учителей

В Канаде учитель попытался защитить школьников от медведя и попал в больницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: BURDE Photography / Shutterstock / Fotodom

В Британской Колумбии, Канада, гризли напал на группу учеников, вышедших на прогулку рядом со школой. Об этом пишет CBC.

Вероника Скунер рассказала, что ее 10-летний сын Альварес был среди детей, которые пережили нападение. По ее словам, учителя попытались защитить школьников, однако основной удар на себя принял преподаватель-мужчина. Он стал одним из тех, кого эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Известно, что двое пострадавших попали в больницу в критическом состоянии, еще двух человек госпитализировали с серьезными травмами. Еще семи пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Скунер рассказала, что медведь ранил как минимум трех детей.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Как медведю удалось подобраться к ученикам — пока неизвестно. Он все еще остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, мальчик спасся от чуть не растерзавшего его медведя благодаря кассирше. Хищник ворвался за ним в магазин, но им вместе с женщиной удалось выбежать на улицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

    В США допустили новый визит Зеленского в Вашингтон при одном условии

    В Женеве закончились переговоры по мирному плану Трампа

    Трамп сравнил себя с императором

    Названа мешающая ЕС закончить конфликт на Украине «странная фантазия» о России

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Пушилин рассказал о «накаленной» ситуации в Димитрове и Красноармейске

    Капелло отреагировал на смерть Симоняна

    Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Донецке

    Медведь напал на группу школьников и учителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости