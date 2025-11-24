Медведь напал на группу школьников и учителей

В Канаде учитель попытался защитить школьников от медведя и попал в больницу

В Британской Колумбии, Канада, гризли напал на группу учеников, вышедших на прогулку рядом со школой. Об этом пишет CBC.

Вероника Скунер рассказала, что ее 10-летний сын Альварес был среди детей, которые пережили нападение. По ее словам, учителя попытались защитить школьников, однако основной удар на себя принял преподаватель-мужчина. Он стал одним из тех, кого эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Известно, что двое пострадавших попали в больницу в критическом состоянии, еще двух человек госпитализировали с серьезными травмами. Еще семи пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Скунер рассказала, что медведь ранил как минимум трех детей.

Как медведю удалось подобраться к ученикам — пока неизвестно. Он все еще остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, мальчик спасся от чуть не растерзавшего его медведя благодаря кассирше. Хищник ворвался за ним в магазин, но им вместе с женщиной удалось выбежать на улицу.

