Мини-ядерный взрыв у Красноармейска показали на видео

Российские войска нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Димитрове, что у Красноармейска (украинское название — Покровск), фугасной авиабомбой (ФАБ-3000). Соответствующие кадры показал Telegram-канал «Степной ветер».
«Мини-ядерный взрыв выглядит именно так. Чудовищная сила», — прокомментировали видео авторы канала.
Ранее появилось видео удара ФАБ-3000 в Мирнограде. Удар пришелся на высотное здание, где располагались бойцы ВСУ. После попадания по цели над ней поднялся высокий столб дыма.
До этого российский военный с позывным Ловец рассказал, что войска установят контроль над восточной частью Купянска Харьковской области в течение ближайших пяти дней. Он подчеркнул, что за день его группа уничтожила восемь украинских военных и заняла еще семь зданий.