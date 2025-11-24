Россия
Москвичка назвала фармацевта в платке оккупанткой

В Москве пенсионерка посоветовала отправиться на родину фармацевту в платке
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Москве пенсионерка увидела фармацевта, которая была в платке на рабочем месте, и посоветовала ей отправиться на родину. Кроме того, женщина назвала продавца оккупанткой. Диалог покупательницы и сотрудницы попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленных кадрах пожилая горожанка возмущается тому, что ей приходится торговаться за лекарства, как на рынке.

«Мой отец отвоевал мне достойную старость, и что я вижу здесь везде в торговле?» — удивляется пенсионерка. Девушка-фармацевт в ответ замечает, что бабушка изначально была настроена негативно по отношению к ней.

Пожилая женщина разозлилась, когда узнала, что нужного ей препарата нет в аптеке, отметила фармацевт. Она предложила пенсионерке лекарство-аналог. Продавец открыла карточку товара на компьютере, чтобы посмотреть дозировки, в этот момент старушка начала ее оскорблять.

Работница поделилась, что горожанка обозвала ее безграмотной и поинтересовалась, откуда она «понаехала». Россиянка также оставила жалобу на продавца в книге претензий.

Ранее сообщалось, что женщина в никабе набросилась на пассажира метро в Москве.

