03:00, 24 ноября 2025Из жизни

Мотоциклист напал на голого велосипедиста и отрезал кусок уха полицейскому

В Великобритании мотоциклист напал на нудиста на велосипеде
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Великобритании мужчину по имени Ли Тернейдж приговорили к условному сроку за нападение на нудиста и двух полицейских. Об этом пишет Metro.

Тернейдж увидел голого велосипедиста, когда ехал на мотоцикле. Тот участвовал в благотворительном заезде нудистов, однако Тернейдж принял его за извращенца, подъехал к нему ближе и столкнул с велосипеда. Этот инцидент произошел в августе и попал на видео.

Узнав о произошедшем, полицейские нашли агрессивного мотоциклиста. Они попытались его арестовать, но он стал сопротивляться. Тернейдж ударил одного полицейского ногой в живот и сломал ему очки, а второму отрезал кусок уха ножом. Несмотря на это, его все же удалось скрутить.

В суде пострадавший нудист утверждал, что до сих пор мучается из-за полученных в тот раз травм. По его словам, у него постоянно болит нога. Из-за этого он мучается от недосыпания и не может вести активный образ жизни.

Тернейджа обязали пройти курс реабилитации, отработать 75 часов на общественных началах и заплатить велосипедисту две тысячи фунтов стерлингов (211 тысяч рублей). Кроме того, оказалось, что в момент нападения мужчина нарушил правила дорожного движения. За это у него отобрали права и обязали выплатить штраф в размере 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании раскрыли тайну загадочного голого велосипедиста, который пугал жителей графства Большой Манчестер. Им оказался вышедший на пенсию университетский профессор, который уже 15 лет является нудистом.

