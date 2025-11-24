На рынке вкладов заметили опасную миграцию

Финансист Горбунова: Перевод средств с одного вклада на другой не всегда выгоден

Перевод денежных средств с депозита в одном банке на депозит в другом не всегда выгоден для вкладчиков. Об этом предупредила в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.

Согласно сведениям Центробанка, осенью 2025 года россияне забирали деньги со вкладов в ряде крупных финансовых организаций, чтобы переоформить их в других. Это опасная миграция на рынке сберегательных продуктов, заметила финансист.

«Досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов», — пояснила Горбунова.

Если такое происходит, банк пересчитывает проценты по ставке вклада до востребования, которая обычно составляет 0,01 процента. Если же сумма, полученная с процентов, была уже снята, ее вычтут из итогового дохода от депозита. В итоге вкладчики больше теряют, поскольку доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже, резюмировала специалист.

Ранее россиянам дали совет об открытии вкладов в декабре. Это может быть выгодно, так как в последний месяц года банки традиционно усиливают борьбу за деньги граждан.