Россиянам дали совет об открытии вкладов в декабре

Аналитик Замалеева заявила, что открытие вкладов в декабре может быть выгодно

Открытие вкладов в декабре может быть выгодно, причем не только коротких, но и долгосрочных. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Она рассказала, что в последний месяц года банки традиционно усиливают борьбу за деньги граждан. «Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка», — пояснила эксперт

Больше всего интересных предложений появляется в декабре, однако по большому счету это маркетинговые акции, построенные так, что максимальная прибыль приходится на первые один-два месяца. Поэтому следует смотреть на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также на другие условия.

Для заработка на долгую перспективу Замалеева порекомендовала использовать «лестницу вкладов» — часть средств положить на короткий срок в декабре, чтобы получить доход от промоакций, а остальное разместить на долгосрочных депозитах, зафиксировав ставку.

