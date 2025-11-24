Экономика
08:23, 24 ноября 2025

Назван самый популярный у китайцев российский продукт

Титов: Мед — самый востребованный у китайцев российский продукт питания
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

За последнее время мед стал лидером среди российских продуктов питания по объемам поставок на китайский рынок. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. Его слова приводит РИА Новости.

Другими востребованными категориями продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в азиатской стране он назвал молочную продукцию, а также рыбу и морепродукты. Кроме того, в Китае растет спрос на мясо и кондитерские изделия, добавил Титов.

В последние несколько лет российские экспортеры активно диверсифицируют структуру поставок продукции в Китай, отметил спецпредставитель главы государства. Это стало возможным за счет активизации спроса покупателей из азиатской страны в том числе на сельскохозяйственную продукцию. Впрочем, основой российского экспорта в КНР по-прежнему остаются сырьевые товары, констатировал Титов.

Ранее Титов заявил о вхождении России в восьмерку главных поставщиков продовольствия на китайский рынок. За последние десять лет РФ удалось подняться в рейтинге на пять строчек — с 13-го места в 2015-м на 8-е в 2025-м. Одним из главных драйверов роста выступила сельхозпродукция.

