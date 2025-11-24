DM: ЕС не спешит заканчивать конфликт на Украине, боясь угрозы со стороны России

Лидеры стран ЕС не спешат заканчивать конфликт на Украине. Им мешает одна «странная фантазия» о России, об этом заявил журналист Питер Хитчерс в материале для Daily Mail (DM).

«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Но нет, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — выразил мнение Хитчерс. Речь о выдуманной европейскими странами угрозе, будто бы РФ «прокатится по всему континенту и омоет гусеницы своих танков в Кале».

Журналист полагает, что, если бы Минские соглашения 2019 года не были бы сорваны, конфликт не обострился бы до такой степени.

«Сегодня ситуация для Киева хуже, чем когда конфликт был в зачаточном состоянии. Если бы они согласились на мирные условия в 2019 году, всем было бы намного лучше. Но боевики и то соглашение назвали капитуляцией — и благополучно сорвали», — говорится в статье.