00:44, 24 ноября 2025

Названа мешающая ЕС закончить конфликт на Украине «странная фантазия» о России

DM: ЕС не спешит заканчивать конфликт на Украине, боясь угрозы со стороны России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Лидеры стран ЕС не спешат заканчивать конфликт на Украине. Им мешает одна «странная фантазия» о России, об этом заявил журналист Питер Хитчерс в материале для Daily Mail (DM).

«Можно было бы подумать, что лидеры Европы будут рады возможности положить конец конфликту, тем более что он обходится им так дорого и ничего не дает. Но нет, поскольку все они находятся во власти странной фантазии», — выразил мнение Хитчерс. Речь о выдуманной европейскими странами угрозе, будто бы РФ «прокатится по всему континенту и омоет гусеницы своих танков в Кале».

Журналист полагает, что, если бы Минские соглашения 2019 года не были бы сорваны, конфликт не обострился бы до такой степени.

«Сегодня ситуация для Киева хуже, чем когда конфликт был в зачаточном состоянии. Если бы они согласились на мирные условия в 2019 году, всем было бы намного лучше. Но боевики и то соглашение назвали капитуляцией — и благополучно сорвали», — говорится в статье.

