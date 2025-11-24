Мир
17:36, 24 ноября 2025

Названы главные цели ЕС в конфликте на Украине

Политолог Игорь Пелличчиари: ЕС хочет выиграть время в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) на данном этапе хочет лишь выиграть время в конфликте на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.

«Европейский союз на данном этапе стремится прежде всего выиграть время», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, в Евросоюзе рассчитывают на замораживание конфликта. Оно, согласно точке зрения европейских лидеров, стабилизирует рынки и отсрочит принятие трудных решений. Однако данный подход лишь поддерживает иллюзию единства стран Запада, а не способствуют разрешению конфликта, считает Игорь Пелличчиари.

Ранее американист Павел Дубравский описал встречу Украины и США в Женеве двумя словами. По его мнению, она является лишь предварительным шагом к будущим встречам.

