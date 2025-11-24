Названы главные цели ЕС в конфликте на Украине

Политолог Игорь Пелличчиари: ЕС хочет выиграть время в конфликте на Украине

Европейский союз (ЕС) на данном этапе хочет лишь выиграть время в конфликте на Украине. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор истории институтов и международных отношений Университета Урбино имени Карло Бо Игорь Пелличчиари.

«Европейский союз на данном этапе стремится прежде всего выиграть время», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, в Евросоюзе рассчитывают на замораживание конфликта. Оно, согласно точке зрения европейских лидеров, стабилизирует рынки и отсрочит принятие трудных решений. Однако данный подход лишь поддерживает иллюзию единства стран Запада, а не способствуют разрешению конфликта, считает Игорь Пелличчиари.

